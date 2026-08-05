В Шымкенте продолжают обеспечивать жильем очередников

Для матери-одиночки Сауле Раимкуловой, получившей ключи от двухкомнатной квартиры в микрорайоне Бозарык, этот день принес настоящее счастье. Все эти 12 лет она одна воспитывала троих детей, преодолевая многочисленные трудности.

Теперь у семьи появился собственный дом.

Своими эмоциями после получения долгожданной квартиры поделилась жительница Шымкента Сауле Раимкулова, которая 12 лет стояла в очереди на жильё: «В очереди на жильё я стояла 12 лет. В первую очередь благодарна Всевышнему, очень счастлива. Сегодня мы получили ключи от квартиры. До этого жили на съёмном жилье, было тяжело, но мы терпели. Слава Богу, в итоге получили своё жильё».

Среди новосёлов и Даурен Балыкбай, который ждал свою квартиру десять лет. По его словам, государственная программа действительно выгодна для населения. Вместо того чтобы ежемесячно платить за чужую квартиру, теперь эти деньги идут на собственное жильё: «Конечно, лучше платить 20 тысяч теңге в месяц, чем отдавать 200 тысяч за аренду. Это удобно. К тому же в дальнейшем есть возможность оформить квартиру в собственность».

Ежемесячные платежи за арендные квартиры не станут серьёзной нагрузкой для семейного бюджета. За однокомнатную квартиру жильцы будут платить около 10–12 тысяч теңге в месяц, за двухкомнатную — до 15 тысяч, а за трёхкомнатную — всего 20 тысяч теңге. Жильё предоставлено гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения. Это люди с инвалидностью I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и лица, приравненные к ветеранам войны.

О том, кто получил квартиры и какие условия созданы для новосёлов, рассказал исполняющий обязанности руководителя городского управления жилищной политики Копжан Толебаев: «Сегодня ключи от арендных квартир получили ещё 40 очередников. Все они состояли на учёте нуждающихся в жилье. Квартиры расположены в микрорайоне Бозарык, полностью обеспечены инженерными коммуникациями и сданы с новой чистовой отделкой».

Сегодня в Шымкенте в очереди на жильё стоят более 96 тысяч человек. До конца года свою крышу над головой должны получить 7 тысяч семей.