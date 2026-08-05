ИИ дипфейки становится сложнее отличить

ИИ дипфейки становятся повседневной нормой жизни казахстанцев. Такое заявление все чаще делают эксперты. Причем качество искусственно созданных личностей в интернете становится настолько реалистичным что отличить фейк от оригинала бывает практически невозможно.

Именно поэтому наша страна одна из первых ввела законодательные обязательства по маркировке ИИ контента. Вот только работает ли норма и защищает ли нас от виртуальных угроз?

Представьте: вам звонит близкий человек. Вы узнаете его лицо, слышите знакомый голос. Он взволнован и просит срочно перевести деньги. Скорее всего, вы поверите. Но что, если на самом деле это вовсе не он? На экране — словно я. Но на самом деле это синтетическое видео, созданное искусственным интеллектом. Современные технологии способны не только скопировать внешность человека, но и заставить его произнести слова, которых он никогда не говорил. И если еще недавно дипфейк можно было распознать, то сегодня отличить подделку от реального видео становится все труднее.

Мошенники больше не работают по одному сценарию. Для каждой аудитории — своя схема обмана. Пенсионерам звонят якобы родственники или сотрудники госслужб, молодежь вводят в заблуждение с помощью образов блогеров и знаменитостей. А для бизнеса создают дипфейки с голосом или лицом руководителя, чтобы добиться перевода денег или получить конфиденциальную информацию. И распознать дипфейк становится непросто.

Насколько сложно сегодня отличить качественный дипфейк от настоящего видео и какие технологии уже практически невозможно распознать без специальных инструментов, объясняет CIO Казахско-Американского университета Калилалло Байтасов: «Если это какая-то массовая рассылка и на коленке подготовленный продукт, то шансы есть. Но если, это уже такой профессиональный подход, то уже сложно. По голосу практически 100% уже, скорее всего, не определите. По видео маловероятно. Это надо быть насмотренный глаз или какое-то специализированное оборудование для того, чтобы определить дипфейки».

Развитие технологий требует и новых мер защиты. Один из уже применяемых инструментов — обязательная маркировка контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Эксперты считают, что такой механизм поможет быстрее распознавать подделки.

О том, почему одной лишь маркировки ИИ-контента недостаточно и какие правила цифровой безопасности должны стать привычкой каждого пользователя, рассказывает сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин: «Понятно, что маркировку можно обойти, понятно, что злоумышленники могут очищать, там, метаданные или водяные знаки обрезать, но в любом случае в эту сторону идти стоит. Основная защита, вот, как бы, что делать, да, основная защита, которая есть у нас, которая нам доступна – это критическое мышление и создание цифровой гигиены. Перепроверяете любую информацию через независимые каналы, если вам пишет кто-то ваш знакомый, друг, близкий человек, да, договоритесь с ним о кодовом слове, если этого слова нет, перезвоните его по ему реальному номеру».

Эксперты призывают не сообщать личные данные и не переводить деньги по первой просьбе, даже если звонящий выглядит и говорит как знакомый человек. Любую информацию важно перепроверять, и ввести двухфакторную аутентификацию из онлайна в реальную жизнь.