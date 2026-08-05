Водителей призвали соблюдать ПДД в разгар летнего сезона

В разгар летнего сезона комитет автомобильных дорог Министерства транспорта призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и правила обгона, не садиться за руль в утомленном состоянии, а при перевозке детей обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

По данным ведомства, 91% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушений ПДД. Чаще всего аварии связаны с превышением скорости, потерей контроля над автомобилем, несоблюдением дистанции и игнорированием дорожных знаков.

Вместе с тем, за первое полугодие 2026 года на республиканских трассах количество ДТП снизилось на 9% — с 1 507 до 1 371 случая.

Этому способствовали контроль средней скорости, модернизация дорожной инфраструктуры и усиление мер безопасности.