Амнистия в Казахстане продолжается под судебным контролем

В МВД Казахстана сообщили, что реализация закона об амнистии проходит под постоянным контролем.

На сегодняшний день в суды направлено свыше 10 тысяч представлений, из которых около 4,4 тысячи подготовлены учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6,9 тысячи — службами пробации.

Суды уже рассмотрели более тысячи материалов. В результате 620 осужденных освобождены из мест лишения свободы, еще 724 человека, состоявших на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, более 730 осужденным сокращены сроки.

В МВД подчеркнули, что амнистия применяется только по решению суда после индивидуальной правовой оценки.

Также совместно с местными исполнительными органами проводится работа по социальной адаптации освобожденных, включая помощь с трудоустройством, восстановлением документов и оказанием правовой поддержки.