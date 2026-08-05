В Туркестанской области появится новая индустриальная зона

Представители компании презентовали концепцию будущей индустриальной зоны. Проект предусматривает строительство таможенно-логистических складов, производственных корпусов, отдельных промышленных объектов, административно-бытовых и сервисных центров, а также всей необходимой инженерной инфраструктуры.

После реализации проекта объем инвестиций составит около 30 миллионов долларов США. Ожидается, что здесь откроется порядка 42 предприятий и будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Новая индустриальная зона станет точкой роста для промышленной кооперации в Центральной Азии. Она позволит расширить трансграничную торговлю, укрепить логистические связи, увеличить объемы импорта и создать условия для развития новых производств.

Кроме того, проект должен способствовать развитию Международного индустриального центра «Центральная Азия», который создается для укрепления промышленного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

По словам акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, сотрудничество с китайскими партнерами развивается последовательно, а достигнутые ранее договоренности уже переходят к практической реализации совместных проектов: «Между двумя странами в этом направлении развивается взаимовыгодное сотрудничество. В начале этого года мы вместе с акимом посетили Китайскую Народную Республику с рабочим визитом, побывали в провинции Хубэй. Там мы встретились с вашим руководством. Тогда мы обсудили совместные проекты с Туркестанской областью, в том числе создание Международного центра промышленной кооперации».

Проект предусматривает поэтапное формирование кластера малого и среднего бизнеса, расширение возможностей приграничного логистического узла и создание современной производственно-логистической платформы, которая откроет китайскому бизнесу доступ на рынок Центральной Азии.

Представители компании заявили о готовности ускорить подготовку проектной документации, решить вопросы финансирования, приступить к строительству и обеспечить дальнейшую коммерциализацию проекта.