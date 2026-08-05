В Шымкенте ребенок погиб после падения с девятого этажа

В микрорайоне Нурсат произошла трагедия. Ребенок 2023 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома. От полученных травм малыш скончался.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года в Шымкенте зарегистрировано 9 случаев падения детей из окон. В результате четырех происшествий дети погибли, еще пятеро получили различные травмы.

В ДЧС призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

Спасатели напоминают, что москитные сетки не защищают от падения, рекомендуют устанавливать на окна специальные блокираторы и ограничители, не размещать возле окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, а также регулярно объяснять детям опасность открытых окон.