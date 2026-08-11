Мошенники рассылают фальшивые документы от имени финрегулятора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предупредило граждан о распространении поддельных документов от имени ведомства.

В сети выявлены фальшивые документы, в которых утверждается, что Агентство якобы занимается возвратом денежных средств гражданам, проверяет транзакции на криптовалютных биржах, криптокошельках и банковских картах, а также подтверждает надежность компаний и специалистов, предлагающих помощь в возврате денег.

В ведомстве подчеркнули, что такие документы не являются официальными, а содержащаяся в них информация не соответствует действительности.

Агентство не занимается возвратом средств, утраченных в результате мошенничества или других операций, и не подтверждает надежность третьих лиц, предлагающих подобные услуги.

Казахстанцев призывают внимательно относиться к документам, письмам и сообщениям, которые поступают якобы от имени Агентства или других государственных органов. Не следует переводить деньги неизвестным лицам, а также сообщать персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Особую осторожность следует проявлять, если за «возврат денег» требуют оплатить комиссию, страховой взнос или другой платеж. В таких случаях гражданам рекомендуют не переводить средства и обратиться в правоохранительные органы.

Достоверная информация о деятельности Агентства публикуется только на его официальном интернет-ресурсе и в официальных аккаунтах в социальных сетях.