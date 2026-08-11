От чего зависит срок установления инвалидности в Казахстане

Казахстанцы нередко задаются вопросом, почему одному человеку инвалидность устанавливают на год, другому — на пять лет, а в некоторых случаях — бессрочно.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, что срок установления инвалидности зависит не только от диагноза. Специалисты оценивают степень нарушения функций организма, ограничения жизнедеятельности и возможности их восстановления.

Если состояние здоровья может измениться после лечения, реабилитации или в результате дальнейшего течения заболевания, инвалидность устанавливают на определённый срок. После его окончания проводится повторное освидетельствование, которое позволяет оценить произошедшие изменения.

При переосвидетельствовании специалисты учитывают динамику состояния здоровья, результаты лечения и реабилитации, а также степень сохраняющихся ограничений жизнедеятельности. На основании этой оценки инвалидность может быть установлена повторно на соответствующий срок.

Бессрочная инвалидность устанавливается в предусмотренных законодательством случаях, когда нарушения функций организма являются стойкими и необратимыми, проведённая в полном объёме реабилитация не дала необходимого результата, а возможности дальнейшего восстановления отсутствуют.

Таким образом, даже при одинаковом диагнозе сроки инвалидности у разных людей могут отличаться. Решение принимается индивидуально с учётом состояния здоровья, степени функциональных нарушений и возможностей восстановления.