В Шымкенте обновляют теплосети перед отопительным сезоном

В Шымкенте продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Специалисты проверяют состояние теплосетей, ремонтируют повреждённые участки и готовят объекты теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

В городе уже провели гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В результате выявили 135 дефектов, 90 из которых устранены. На остальных участках продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Параллельно к отопительному сезону готовят 31 автономную котельную и 17 насосных станций. Подготовительные работы также охватывают 2 241 многоквартирный жилой дом и 464 бюджетных учреждения.

Особое внимание уделяется обновлению тепловой инфраструктуры. Сейчас ремонт проводится на 18,5 километра сетей. Уже демонтировано 9 километров старых труб и смонтировано 1,4 километра новых. Завершить работы планируют в установленные сроки.

Кроме того, специалисты провели внутритрубную диагностику пяти километров магистральных трубопроводов на семи участках. Обследование позволит выявить наиболее уязвимые места и своевременно принять меры для предотвращения аварий.

В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» также предусмотрена реконструкция шести наиболее изношенных участков магистральных теплосетей общей протяжённостью 11,3 километра. Работы планируют провести поэтапно в 2026–2029 годах.

Власти рассчитывают, что комплексная подготовка позволит повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона.