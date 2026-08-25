В Шымкенте с 1 сентября начинается осенний призыв в армию

В Шымкенте с 1 сентября стартует осенняя призывная кампания. В городском Департаменте по делам обороны прошло совещание, посвящённое подготовке к призыву граждан на срочную воинскую службу осенью 2026 года. Также участники подвели итоги весенней кампании.

Совещание прошло под председательством военного прокурора шымкентского гарнизона, полковника юстиции Галымжана Маханбетова. В обсуждении приняли участие представители военной полиции, Департамента по делам обороны и специалисты, ответственные за организацию призывной работы.

Начальник Департамента по делам обороны Шымкента, полковник Абдигабит Шегебаев сообщил, что план весеннего призыва в городе выполнен полностью. Весной этого года из Шымкента на срочную воинскую службу направили более тысячи человек.

Молодые люди пополнили ряды Вооружённых сил, Национальной гвардии, Пограничной службы, Службы государственной охраны и подразделений МЧС.

На совещании также обсудили порядок проведения осеннего призыва и требования законодательства. Особое внимание уделили дальнейшей цифровизации процесса. По мнению специалистов, использование цифровых механизмов позволит минимизировать влияние человеческого фактора при принятии решений о предоставлении отсрочек по семейным обстоятельствам и в связи с профессиональной деятельностью.

Кроме того, участникам разъяснили нормы административной и уголовной ответственности для граждан призывного возраста, уклоняющихся от прохождения медицинской комиссии или воинской службы.

В Казахстане продолжают действовать меры, направленные на повышение привлекательности срочной службы. В частности, для военнослужащих предусмотрены «кредитные каникулы». Наиболее отличившиеся солдаты также могут получить льготы при поступлении более чем в 80 высших учебных заведений страны в рамках соглашений о военно-патриотическом воспитании.