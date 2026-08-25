Процесс по делу Василия Колесникова начался в Шымкенте

В Шымкенте начался судебный процесс по резонансному делу Василия Колесникова. Напомним, преступление произошло 20 января. Накануне в зале суда воссоздали картину того трагического дня. На скамье подсудимых шесть человек.

В Шымкенте шесть человек доставлены в суд по обвинению в жестоком убийстве 40-летнего Василия Колесникова. Им предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как выяснилось, конфликт между потерпевшими и обвиняемыми изначально произошёл еще в Ордабасинском районе. После, подозреваемые решили отомстить. Они целенаправленно начали преследовать Колесникова.

По словам прокурора Мухтара Арыстанова, для этого они вооружились пистолетом и ножами, приготовили маски. Когда машина, в которой был Колесников и двое его сопровождавших, остановились на пересечении улиц Рыскулова и Еримбетова, злоумышленники намеренно спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. После чего началась драка: «Жұбаназар, Дауласов и База с целью похищения и вывоза потерпевшего Колесникова избили его кулаками, причинили различные телесные повреждения и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля, на котором сами приехали. А подозреваемый Инкарбеков, сев в этот автомобиль, потянул потерпевшего Колесникова на себя и стал душить его.

Согласно обвинительному акту, Колесникова вывезли в село Кайнар Ордабасинского района, где избивали и пытали его. Мужчине сломали практически все кости. Когда он потерял сознание, его оставили на парковке районной больницы в селе Темирлан.

Тело погибшего обнаружили в ночь на 21 января. Видео произошедшего практически сразу распространилось в социальных сетях. На кадрах зафиксировано, как участники конфликта размахивают ножами, жестоко избивают ногами упавших на землю людей, а одного из раненых, силой заталкивают в автомобиль.

Несмотря на сопротивление, выбраться из машины ему не удалось. Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Убийство с особой жестокостью», «Хулиганство» и «Похищение человека».