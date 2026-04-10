Новобранцы из Шымкента пополнили ряды госохраны

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

В Шымкенте 27 призывников направлены на срочную службу в Службу государственной охраны Республики Казахстан.

Торжественная церемония прошла в парке имени Абая у обелиска ветеранам Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие представители военного управления, ветераны Вооружённых сил, местные власти, а также родные новобранцев.

Отмечено, что служба в Государственной охране требует высокой дисциплины и профессиональной подготовки, поскольку связана с обеспечением безопасности стратегических объектов и охраной первых лиц государства.

Начальник департамента по делам обороны города Шымкента полковник Абдигабит Шегебаев подчеркнул, что отбор в элитные подразделения подтверждает высокий уровень доверия и подготовки призывников.

Среди новобранцев — студент Ануарбек Аязхан, который решил продолжить семейную традицию военной службы. Молодые бойцы получили напутственные слова от участников церемонии.

Отправка призывников проводится в рамках плановой кампании по комплектованию Вооружённых сил и других воинских формирований Казахстана.

