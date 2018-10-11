Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с директором областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кудайбергеном Сейтмамбетовым.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития жилищного строительства, как одного из приоритетных направлений государственной жилищной программы «Нұрлы жер».

Руководитель филиала рассказал главе региона о проводимой работе в области и поделился с предстоящими планами. В частности, на сегодняшний день филиалом АО «Жилстройсбербанк» проводятся мероприятия по подписанию договора с ипотечной компанией «Баспана». Кроме того, с 1 декабря 2018 года сотрудники банка приступят к работе по реализации программы «7-20-25», утвержденной Президентом Казахстана.

Наряду с этим, стороны обсудили возможность реализовать проект, в рамках которого граждане смогут получить жилье без первоначального взноса. Руководитель филиала также попросил оказать содействие в проведении разъяснительных работ среди населения по вопросам системы жилищных строительных сбережений.

В свою очередь, глава региона поручил руководителям соответствующих управлений провести разъяснительную работу по программе «7-20-25».

Напомним, в целях реализации программы «7-20-25» в этом году в городе Туркестан началось строительство 6 многоэтажных жилых домов (288 квартир, 15,6 тыс.кв. м.).

Сдача объектов в эксплуатацию запланировано на 2019 год, все квартиры будут распределены по программе «7-20-25». Распределением жилья, построенного по программе «7-20-25», займется областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

Вместе с тем, согласно информации руководства АО «Жилстройсбербанк Казахстана», в 2019 году в Туркестане состоится открытие областного филиала банка.

Пресс-служба акима Туркестанской области