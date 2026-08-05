В Шымкенте ключи от квартир получили 96 новоселов

Сбор вещей, приятные хлопоты и праздник новоселья у 96 семей Шымкента. Сегодня они получили ключи от новых квартир, а совсем скоро начнут обустраивать свое жилье и отмечать долгожданное новоселье в кругу родных и близких.

Счастливчики получили заветные квадратные метры в жилом комплексе «Шаттық Сити», расположенном в микрорайоне «Бозарык». Большая часть жилья была предоставлена по программе «Наурыз».

«Приняла участие в программе «Наурыз» и получила квартиру под 7%. Я очень счастлива, моей радости нет предела. Уже посмотрела свою квартиру — она очень красивая. Ремонт тоже отличный. Хочу отметить, что получила квартиру уже с готовым ремонтом»,— рассказала жительница города Барно Азгельдиева.

Оформить жилье можно сразу по нескольким программам. При этом одно из главных преимуществ заключается в том, что для участия необязательно состоять в очереди. Достаточно открыть счет в банке и накопить первоначальный взнос.

«Большинство этих граждан приняли участие в конкурсе по программе «Наурыз», внесли первоначальный взнос и оформили ипотечный кредит. Программа «30/70» работает по схожему принципу: 30% оплачивает сам участник, а оставшиеся 70% предоставляет банк в виде кредита. Все программы реализуются как по собственным банковским продуктам, так и при государственной поддержке. Процентная ставка по кредиту здесь составляет от 7 до 9 процентов»,— сообщил Данияр Кажекенов, руководитель управления по развитию предпринимательства.

Отличное настроение новоселам подарили не только долгожданные ключи от квартир. В рамках церемонии организаторы провели розыгрыш подарков, а для детей подготовили насыщенную развлекательную программу с играми и анимацией.