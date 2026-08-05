Производство и экспорт безалкогольных напитков выросли в Казахстане

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 1,6 млрд литров минеральной воды и безалкогольных напитков. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем реализации на внутреннем рынке достиг 1,7 млрд литров, увеличившись на 21%. Импорт безалкогольных напитков также вырос — на 29,6%, до 217,1 млн литров.

Доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 11,4%.

Основную часть экспорта традиционно составляют воды с добавлением сахара, других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, а также прочие безалкогольные напитки. За пять месяцев их экспорт достиг 172,8 млн литров на сумму 75,5 млн долларов.

Крупнейшим рынком сбыта остается Кыргызстан, куда поставлено 94,9 млн литров продукции на сумму 39 млн долларов. Значительный рост также зафиксирован в Узбекистане — объем экспорта увеличился с 39,2 млн до 48,3 млн литров, а стоимость поставок достигла 28,1 млн долларов.

Наиболее заметный рост отмечен в поставках в Россию, где экспорт увеличился более чем в 2,5 раза — с 9,2 млн до 23,5 млн литров. Экспорт в Армению вырос почти в 10 раз, до 548,5 тыс. литров, а поставки в Азербайджан и Грузию увеличились более чем в 12 раз, составив 342,1 тыс. и 393,5 тыс. литров соответственно.

Рост экспорта также зафиксирован в Таджикистан, Монголию и Республику Корея.

По итогам 2025 года производством безалкогольных напитков в Казахстане занимались 145 предприятий.