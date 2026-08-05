По делу Нурай Серикбай озвучили результаты судебных экспертиз

В суде по делу об убийстве Нурай Серикбай стали известны новые подробности. Прокурор огласил заключение судебно-медицинской экспертизы и сообщил, какие ножевые ранения получила девушка. Суду были представлены результаты психиатрической экспертизы обвиняемого. Кроме того, было зачитано заявление Нурай в полицию и ее переписка с подсудимым.

В суде по делу об убийстве Нурай Серикбай, приступили к исследованию материалов дела.

В первую очередь прокурор, Мадияр Абилкасымов огласил заключение судебно-медицинской экспертизы: «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы тела Серикбай Нурай, причиной смерти стал геморрагический шок, вызванный массивной кровопотерей вследствие колото-резаных ранений шеи, грудной клетки и брюшной полости».

По данным следствия, на теле погибшей обнаружено 35 ножевых ранений. Удары пришлись в шею, грудную клетку, легкие, сердце, живот, печень и руку. В отношении подозреваемого была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.

Согласно заключению специалистов, в момент совершения преступления он полностью осознавал характер своих действий и их общественную опасность. Также экспертиза установила, что, вопреки его заявлениям, он не находился в состоянии аффекта.

О результатах психиатрической экспертизы подсудимого суду сообщил прокурор Мадияр Абилкасымов: «Во время совершения преступления подозреваемый Аймахан Шерхан Альмаханович осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими. Способность контролировать свое поведение у него была сохранена. В принудительном лечении он не нуждается. По месту пребывания ему рекомендовано наблюдение у психиатра».

Согласно материалам дела, обвиняемый длительное время преследовал Нурай: неоднократно звонил ей, беспокоил и несколько дней подряд оставлял свой автомобиль возле ее дома. В суде также были зачитаны сообщения, которые Нурай отправляла брату после обращения в полицию по факту ее похищения с целью принуждения к браку. В них девушка сообщала, что ее увезли против воли и она написала заявление в полицию. Однако подсудимый вновь отверг эти обвинения.

Подсудимому также показали ножны от ножа, найденные на месте происшествия. Однако он заявил, что не помнит, принадлежат ли они ему. Не нашло подтверждения и его утверждение о том, что «Нурай первой ударила его ножом». Защитники обвиняемого попросили обратить внимание на переписку между Нурай и Шерханом до похищения.

В свою очередь судья, Саммиддин Темиралиев подчеркнул, что необходимо изучить и другие сообщения девушки: «Есть и другие сообщения Нурай. Там она пишет подсудимому: «Просто отстань от меня. И исчезни из моей жизни. Никогда не приближайся». Не нужно зачитывать только те сообщения, которые выгодны вам. Если уже исследуете переписку, то читайте ее полностью».

Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 января. Нурай Серикбай вышла в магазин за мукой, где, по версии следствия, обвиняемый напал на нее, нанес 35 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Дело рассматривается по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью», а также «Сталкинг» и «Принуждение к вступлению в брак».