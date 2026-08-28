В Шымкенте снесли торговый дом «Гарант»

Торговый дом «Гарант» прекратил свое существование. Накануне, с помощью строительной техники началась процедура сноса этого объекта со своеобразной историей. Официальная версия — здание было построено незаконно. Мы попробовали восстановить краткую историю этого неоднозначного места.

Новейшая история этого пятачка, началась с появлением мобильных телефонов. В те года, кражи «соток» были настоящим проклятием для полицейских и обладателей мобильников. И скупка краденного велась именно близ «Гаранта», имя этого торгового центра стало нарицательным. К слову, ему даже посвятили хип-хоп песню.

В те годы, близ «Гаранта» не было автомобильной стоянки, а стояли павильоны для готовки разнообразного фаст-фуда. Терпение городских властей лопнуло в 2018 году, сборные строения, в которых царила антисанитария и отсутствовала противопожарная безопасность были снесены.

Полицейские, в свою очередь, тоже не сидели сложа руки. Близ «Гаранта» регулярно проводились облавы. Скупщиков телефонов отлавливали по округе и доставляли в полицию, для профилактических бесед. Попутно, брали отпечатки пальцев и заносили в полицейскую базу. Но, походе скупщиков, это не пугало. Скупка по прежнему работа.

Первые решительные действия были проведены в начале 2026 года, часть бутиков была снесена. А в августе 2026 года, строительная техника добралась и до самого здания.

«Перед началом строительно-монтажных работ обязательно необходимо было оформить соответствующие документы. Однако они оформлены не были. Был наложен штраф. После оплаты штрафа наше управление обратилось в суд с исковым заявлением о сносе объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. По решению суда было вынесено постановление о сносе», — Бакытжан Айткасымов, начальник отдела управления контроля и качества городской среды

Так завершилась история этого места практически в центре города. Что там будет построено взамен узнаем уже совсем скоро.