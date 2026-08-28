В Шымкенте прошёл мастер-класс для любителей рукоделия

В Шымкенте прошёл очередной мастер-класс для тех, кто интересуется рукоделием. В «Shymkent Creative Hub» участники освоили тонкости изготовления украшений ручной работы «Амулет». В ходе мастер-класса участники получили возможность своими руками создавать украшения в национальном стиле и развивать свои творческие способности.

Среди участниц мастер-класса — Айжан Азимбаева. Рукоделие давно стало частью её жизни. Шитьём она увлекается с детства, а последние три года создаёт различные изделия из шерсти. Теперь решила попробовать себя в новом направлении — изготовлении украшений. Говорит, такие мастер-классы помогают не только освоить новые навыки, но и найти вдохновение для творчества: «Мы приходим сюда, чтобы вдохновиться. Общаемся с людьми, разговариваем. Потом появляются разные идеи. После таких мастер-классов человек сам начинает раскрываться. Когда мы посещаем подобные мастер-классы, потом ездим в Алматы, Астану, и оттуда тоже привозим разные идеи. Это невозможно передать словами. Чувствуешь себя просто замечательно, получаешь вдохновение».

Рукоделие — это вид творчества, который требует терпения и аккуратности. На сегодняшнем мастер-классе участники не только учатся различным техникам изготовления украшений, но и получают возможность воплотить в жизнь изделие, которое придумали сами.

По словам организаторов, ежедневно более десяти человек проявляют интерес к таким мастер-классам. Несмотря на стабильный спрос, по некоторым направлениям количество участников невелико.

Тем не менее в хабе продолжают предоставлять различные возможности для жителей, склонных к творчеству.

«Сегодня мы решили сделать бусы. В древности наши предки создавали такие украшения как символ, с пожеланием привлечь благополучие. И сейчас участники пришли сделать свой амулет по собственному желанию. Они заберут его с собой», — Айман Телходжаева, художник.

В креативном хабе каждую неделю организуют мастер-классы по самым разным направлениям: рисованию, шитью, рукоделию, керамике и не только. Одни занятия проходят бесплатно, другие — на платной основе, поскольку участникам предоставляют все необходимые материалы для работы.

Специалисты отмечают, что такие мастер-классы помогают не только освоить новые навыки и найти себя в творчестве, но и в дальнейшем превратить любимое дело в источник дохода.