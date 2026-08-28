В Казахстане возьмут под контроль «помогаек» при ДТП

В Казахстане возьмут под контроль «помогаек», которые обещают урегулировать вопросы страховой выплаты после ДТП. Для них создадут специальный реестр, и обяжут раскрывать размер комиссии. Кроме того, хотят чётко разделить функции страховых агентов и брокеров.

Последние смогут сопровождать клиента и при наступлении страхового случая — от оформления документов до получения выплаты. Новые правила должны сделать страхование прозрачнее и защитить казахстанцев от неожиданных комиссий и навязанных услуг.

Так называемых автоюристов планируют вывести из серой зоны. После ДТП казахстанцы нередко обращаются не напрямую в страховую компанию, а к «помогайкам». Они за деньги сопровождают получение страховой выплаты по обязательной автостраховке. Человек после аварии может быть растерян и согласиться на предложенные условия, не разобравшись в комиссии. В итоге часть выплаты уходит посреднику, а иногда удержания оказываются для клиента и вовсе неожиданностью.

Начальник управления внешних коммуникаций АРРФР Олжас Рамазанов рассказал, какие требования установят для таких посредников: «Страховые посредники, которые помогают гражданам получить выплаты после ДТП по обязательному автострахованию, будут включены в систему регулирования. Они должны будут раскрывать размер своего вознаграждения. Кроме того, им запретят выкупать у клиента право требования страховой выплаты. Все посредники должны состоять в специальном реестре, чтобы граждане понимали, что обращаются к официально регулируемому специалисту».

Сейчас требования к таким посредникам практически отсутствуют. В отличие от страховых компаний и брокеров, у которых есть лицензии и установленные правила работы, «помогайка» может представлять интересы клиента на основании доверенности, без единого профессионального стандарта.

Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин говорит, что вознаграждение отдельных посредников может достигать половины страховой выплаты: «Во всем мире человек, который представляет интересы клиента при урегулировании страхового случая, считается профессиональным участником страхового рынка. Проблема в том, что у нас деятельность таких посредников фактически не урегулирована. Встречаются случаи недобросовестных действий как по отношению к страховым компаниям, так и к самим клиентам. При этом размер их вознаграждения может доходить до 50% выплаты».

Есть и ещё один вопрос — персональные данные. Передавая посреднику документы, человек фактически доверяет ему свою личную информацию. После реформы граждане смогут обращаться к официальным страховым агентам и брокерам, чьи полномочия и деятельность будут регулироваться.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что это позволит заменить неформальных посредников квалифицированными специалистами: «Страховые агенты будут заниматься непосредственно страхованием и поиском клиентов, а брокеры — вопросами, связанными с ДТП, оформлением документов и получением выплат. Это позволит навести порядок на рынке. Появятся квалифицированные и сертифицированные специалисты, которые смогут официально помогать гражданам, вместо посредников, обещающих решить вопрос за счет каких-то знакомств или связей».

Эксперты считают, что важно установить единые требования и к договору между посредниками и клиентами. В них должно быть чётко прописано, какую именно услугу оказывает посредник и сколько она стоит. Это позволит установить стандарт работы и сделать условия сотрудничества прозрачными.