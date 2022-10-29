В Сайрамском районе открылась современная школа на 1200 мест

В поселке Аксукент Сайрамского района открылась частная школа, которая выделяет стипендии ученикам за хорошие оценки. Кроме того, в новом учебном заведении школьную форму и горячее питание ученикам начальных классов выдают бесплатно. А свободное время в школе дети проводят с пользой: на базе есть различные кружки.

Современную школу имени Динмухамеда Конаева сдали в эксплуатацию в Сайрамском районе. Это седьмое учебное заведение, построенное Низамханом Сулаймановым, заслуженным строителем Казахстана, почетным гражданином Шымкента. Школа, оснащена новейшей техникой и созданы все удобства для детей. На открытии побывал аким Сайрамского района.

Уласбек Садибеков, аким Сайрамского района: «Эти школы полностью оснащены всеми удобствами для детей. В них даже бассейн есть. Школьники обучаются в них бесплатно. Ученики 1-5 классов обеспечены школьной формой и горячим питанием. Самое главное, дети которые хорошо учатся — получают стипендию».

Прием учеников и преподавателей в учреждение уже начался. А учебный сезон начинается со второй четверти и дети будут обучаться в одну смену. После уроков всех желающих ждут кружки, дополнительные занятия , спортивные секции и бассейн с теплой водой.

Сейсенбай Жанабаев, директор СОШ имени Д. Конаева: «Школа предназначена на 1200 мест. В столовой одновременно могут питаться 400 учеников. У нас есть открытые и закрытые спортивные залы. Для школьников созданы все условия».

Учредитель современной школы имени Кунаева кавалер орденов Курмет и Парасат, Низамхан Сулайманов считает, что главное – это обеспечение растущего поколения современными учебными заведениями. помимо этой школы за 7 месяцев уже построено 6 школ.

Низамхан Сулайманов, заслуженный строитель РК: «Все школы у меня по одному типовому проекту. Как видите, напоминает Астану. Все эти проекты я лично сам начертил, сам утвердил и провел через экспертизу. Впереди еще есть желание построить 3-4 школы».

Низамхан Сулайманов строит школы уже несколько лет, всего построил 10 детских садов и 10 школ в Туркестанской области и в Шымкенте и все силы и средства направляет только в сферу образования. Помощь в строительстве образовательных учреждений оказывает Банк ЦентрКредит.

Абзал Оналбеков, директор филиала АО «Банк ЦентрКредит» г.Шымкента и Туркестанской области: «Мы всегда поддерживаем такие проекты как образование, медицина и промышленное производство. Этот проект называется «Экономика простых вещей». Кредит выдается до семи лет и под 6% для заемщика. Господин Низамхан у нас всегда получает кредит и получает поддержку от государства. Банк ЦентрКредит всегда поддерживает малый и средний бизнес. У нас очень много клиентов в Шымкенте и по Туркестанской области».

Следует отметить, что в строительство современной школы вложено два миллиарда тенге. Также Низамхан Сулайменов спонсирует стипендию, присуждаемую лучшим студентам.