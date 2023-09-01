Главный педагог Шымкента с теплотой вспоминает своего первого учителя

Шуддин Саидов вспоминает свою первую учительницу и классного руководителя с теплотой. По словам корреспондента OTYRAR, он помнит, что статус школьной мамы Валентина Рыбакова полностью оправдывала. Школьные знания сыграли большую роль в его карьере, признается журналист.

Шуддин Саидов, корреспондент телеканала «OTYRAR»: «Я пошел в школу в 90-е годы. Я не хотел идти в школу и делился своими переживаниями своей маме. Но моя первая учительница Валентина Рыбакова взяла меня за руку и сказала: «Ты будешь учиться здесь, домой не пойдешь». Так я проучился 11 лет в средней школе имени Токболата Тогысбаева села Тасарык. Я невероятно благодарен своим учителям. Также моим классным руководителем был педагог по имени Жандар Меденов. Его метод обучения сыграл огромную роль в выборе моей нынешней профессии».

А вот самый молодой журналист телеканала, Иззат Миралиев, говорит, что забыть школьных учителей — невозможно. По словам ведущего программы «Жана кун», знания в начальной школе он получал в интернате и педагоги заменяли ему некоторое время родителей. Выучить алфавит и улучшить успеваемость ему помогали классная руководительница и воспитательница.

Иззат Миралиев, корреспондент телеканала «OTYRAR»: «Я учился в школе-интернате имени Жанибекова в Шаулдере. В школе у нас было 2 учителя. Моим классным руководителем была Айнагуль, а воспитательницей – Динара. Я учился там до 2 класса. Потом переехал в город, в 3 классе, тем не менее, каждый раз я всех своих учителей вспоминаю с теплотой».

Главный педагог Шымкента пошла в первый класс ровно 47 лет назад. Теплые воспоминания о своем первом учителе Жанат Тажиева хранит по сей день. Руководитель управления образования рассказывает, что знания, заложенные учителем, так же повлияли на выбор профессии и ее судьбу.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента: «Я пошла в первый класс в школу имени Мухтара Ауэзова, в селе Шаулдер, Отырарского района. Я, конечно же, помню своего первого учителя. Моя учительница — Тазагуль Мауленкулва. Тазагуль Мауленкулова нас всех хорошо воспитала и дала те знания, которые мы используем в жизни. Образ моей учительницы еще не покинул нас, а оставленный ее отпечаток навсегда останется в моей памяти».

К слову, сегодня первый звонок прозвенел во всех школах Шымкента. Традиционно в учебных заведениях мегаполиса прошли торжественные линейки, посвященные дню знаний.

В этом году впервые за парты сядут больше 28 тысяч первоклашек. Все они уже успели познакомиться со своими классными руководители, которые станут им проводником в мир знаний!