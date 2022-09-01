В Шымкенте прозвенел первый звонок

В 223-х школах Шымкента для более чем 250 тысяч учеников сегодня прозвенел первый звонок.

Седьмой школе больше сотни лет. К первому звонку подготовились основательно, школьники готовятся к выносу флага, учитель НВП требует слаженного шага- чтобы все было четко.1-е сентября важный день не только для учеников, но и для учителей. Волнуются все.



«Я просила ребят быть внимательными, собраться! Дети после каникул немного расслабились, это понятно. Волнуюсь и я, всё лето не видела детей. Соскучилась», — говорит Раушан Альмаханкызы директор СШ №7 г.Шымкента

Начало торжественной линейки, почетный гость — главный педагог Шымкента и первый заместитель акима Шымкента. 7 школа в этом году примет 5 первых классов, а общее количество учеников — около 2 тысяч. Среди выпускников этой школы много отличников и тех, кто добился больших успехов.

«Я желаю вам светлого пути, слушайте своих родителей и педагогов. Учитесь хорошо, больше познавайте и будьте здоровы», — говорит Жанат Тажиева руководитель управления образования г. Шымкента.

После торжественной линейки, первоклассники отправятся в новую жизнь знаний. И кто знает, может имена этих детей в будущем войдут в почётный список тех, кто будет прославлять Казахстан.