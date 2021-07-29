За прошедшие сутки в Шымкенте зарегистрировано 445 случаев заражения COVID-19 (393 с симптомами, 52 без симптомов).

Из них 198 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 247 человек взяты на домашний карантин.

Также за сутки в городе вакцинировано 6 682 человека (I компонент – 1 774, II компонент – 4 908).

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 360 220 человек.

Из них 256 760 человек получили два компонента вакцины.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.

В связи с этим медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, масочный режим и социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.