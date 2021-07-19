«Новая волна коронавируса самая разрушительная», — отметил глава государства.

-За последние дни мы потеряли сотни наших граждан. В каждом регионе резко увеличилось количество госпитализированных больных. Запущены все реанимационные отделения. Приобретены дополнительные медикаменты и оборудование», — сказал К. Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Глава государства подчеркнул, что вирус «бьет по самому дорогому» и «в этой борьбе страдает наше старшее поколение, но, что очень плохо, — дети.

Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности — вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем. Вакцина — это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время.

Я обращаюсь к каждому гражданину нашей страны: берегите свое здоровье, берегите родных и близких! И правительство, и руководители регионов должны выполнить все поставленные задачи», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он отметил, что следует срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, «температуру». Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку».

-Как я уже говорил, нам нужно адаптироваться и научиться жить и работать в условиях пандемии. Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря цифровому решению Ashyq. Программа оправдывает свое предназначение, отметил Токаев. — Важно расширять охват Ashyq, совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих Ashyq, достаточно долгий бюрократический процесс.

В вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция отечественного бизнеса. Ведь без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные ограничения для бизнеса невозможно, отметил К. Токаев.

Источник: Ақорда Баспасөз қызметі