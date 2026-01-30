Что известно о вирусе Нипах: эпидемиологическая ситуация в Шымкенте

Лихорадка, поражение нервной системы и высокая летальность. Такие риски несёт вирус Нипах. Недуг может начинаться как обычная простуда, однако быстро переходит в тяжёлую форму.

Инфекция передаётся человеку от летучих мышей и свиней, через заражённые продукты питания, а также при прямом контакте с больным.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «На сегодняшний день в Шымкенте вирус Нипах не зарегистрирован. В последнее время, особенно в зимний период, люди активно выезжают за границу по горящим путёвкам. При поездках в такие страны, как Сингапур, Бангладеш, Индия, туристам необходимо строго соблюдать меры личной гигиены: мыть руки, тщательно обрабатывать овощи и фрукты, избегать употребления продуктов из свинины и ограничивать контакт с летучими мышами».

По информации министерства здравоохранения, случаев заражения и завоза вируса Нипах на территорию Казахстана не зафиксировано. Эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и находится под контролем.

В качестве профилактической меры минздрав усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Список неблагополучных стран регулярно обновляется.

Динара Адильханова, руководитель отдела санитарной охраны на государственной границе: «Во всех пунктах пропуска проводится дистанционная термометрия пассажиров, прибывающих международными рейсами. Особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из Индии. Проводится инструктаж для экипажей. На сегодняшний день с 1 января из Дели, Мумбаи и Гоа в международный аэропорт Алматы прибыло 84 рейса — более 11 000 пассажиров. В Астану прибыло 3 рейса — более 500 пассажиров. Международных рейсов из Индии в Шымкент нет. В случае выявления больного проводятся санитарно-эпидемиологические и профилактические мероприятия только в отношении заболевшего и контактных лиц».

По словам специалистов, вирус Нипах отличается высокой скоростью мутаций, что делает его гибким к изменениям и способным обходить иммунный ответ. На сегодняшний день специфического лечения и одобренной вакцины против вируса не существует. Медицинская помощь носит симптоматический характер, поэтому профилактика остаётся ключевым инструментом защиты.