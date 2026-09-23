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За «бесплатный» смартфон просят деньги: полиция предупредила о мошенниках

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества в социальных сетях. Злоумышленники создают поддельные страницы и аккаунты, после чего рассылают пользователям сообщения о якобы выигранных дорогих смартфонах.

Чтобы получить «приз», человеку предлагают заполнить анкету и указать персональные данные — ФИО, электронную почту, почтовый индекс и адрес проживания.

После этого мошенники просят перевести деньги под видом предоплаты, стоимости доставки или расходов на отправку. После получения перевода связь с ними, как правило, прекращается, а обещанный смартфон никто не отправляет.

В полиции советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать неизвестным данные банковских карт, SMS-коды и другую конфиденциальную информацию. Также не стоит переводить деньги, если за получение «выигрыша» требуют оплатить доставку или внести предоплату.

Подозрительные аккаунты рекомендуется блокировать и отправлять жалобы администрации социальной сети. Если человек уже стал жертвой мошенников, ему советуют обратиться в полицию.

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