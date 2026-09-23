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На главную Анонс Жители Шымкента выступили против строительства пункта выдачи заказов

Жители Шымкента выступили против строительства пункта выдачи заказов

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Алиса Дуваева
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В микрорайоне «Восток» в Шымкенте разгорелся земельный спор. Жители дома №107 выступили против строительства пункта выдачи заказов рядом с многоэтажкой.

По их словам, объект планируют разместить слишком близко к дому, коммунальным сетям и единственному въезду во двор.

Жильцы опасаются, что строительство осложнит доступ спецтехники и создаст дополнительные проблемы с проездом. Они уже обратились в акимат и прокуратуру.

В районном акимате сообщили, что обстоятельства и документы на земельный участок изучаются, а собственнику разъяснили требования к началу строительных работ.

Что стало причиной конфликта и как на обращения жителей реагируют власти — смотрите в сюжете.

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