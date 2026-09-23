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Искусственный интеллект помогает получать госуслуги в Шымкенте

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Алиса Дуваева
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В Шымкенте открылся новый цифровой офис обслуживания населения с элементами искусственного интеллекта. Здесь жители могут самостоятельно получить ряд государственных услуг без талона и ожидания в очереди.

В центре установлены терминалы самообслуживания, а отдельное устройство позволяет оформить удостоверение личности или паспорт, включая фотографирование и оплату услуги.

Также посетители могут получить консультацию по госуслугам с помощью ИИ-сервиса. Офис расположен в Каратауском районе, но воспользоваться им могут жители всего города.

Какие услуги доступны в новом формате и как работает цифровой ЦОН — смотрите в сюжете.

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