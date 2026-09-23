Спортсменка из Шымкента завоевала серебро Азиатских игр

Зоя Пискун из Шымкента в составе женской сборной Казахстана по стендовой стрельбе стала серебряным призёром XX летних Азиатских игр.

В командном упражнении «Скит» она выступила вместе с Әсем Орынбай из Алматинской области и Адель Садакбаевой из Астаны. По итогам квалификации сборная Казахстана набрала 274 очка и заняла второе место.

Золото завоевала команда Китая с результатом 287 очков. Бронзовыми призёрами стали спортсменки из Индии, набравшие 266 очков.

Всего в соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе на Азиатских играх участвуют 461 спортсмен из 35 стран. В составе сборной Казахстана в этих дисциплинах выступают 14 спортсменов из Шымкента.