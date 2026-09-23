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На главную Анонс Спортсменка из Шымкента завоевала серебро Азиатских игр

Спортсменка из Шымкента завоевала серебро Азиатских игр

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Зоя Пискун из Шымкента в составе женской сборной Казахстана по стендовой стрельбе стала серебряным призёром XX летних Азиатских игр.

В командном упражнении «Скит» она выступила вместе с Әсем Орынбай из Алматинской области и Адель Садакбаевой из Астаны. По итогам квалификации сборная Казахстана набрала 274 очка и заняла второе место.

Золото завоевала команда Китая с результатом 287 очков. Бронзовыми призёрами стали спортсменки из Индии, набравшие 266 очков.

Всего в соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе на Азиатских играх участвуют 461 спортсмен из 35 стран. В составе сборной Казахстана в этих дисциплинах выступают 14 спортсменов из Шымкента.

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