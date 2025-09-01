Казахстан запускает национальный мессенджер

С 15 сентября все госслужащие Казахстана будут обязаны перейти на использование национального мессенджера Aitu. Такое поручение дал президент и, как поясняют в правительстве, мера направлена на защиту персональных данных и предотвращение утечек служебной информации.

Подобная практика уже действует в России и Китае, где для чиновников предусмотрены исключительно внутренние сервисы, а отдельные зарубежные платформы вовсе запрещены. В Казахстане главным оператором и инвестором проекта выступает «Казахтелеком».

При этом в Министерстве цифрового развития подчеркивают: речь не идёт о блокировке или ограничении иностранных мессенджеров, нововведение касается только служебных коммуникаций

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития: «Есть ряд платформ, мессенджеров которыми госслужащие злоупотребляют. Мы не говорим, что нужно запрещать все мессенджеры. Мы говорим о том, что служебная информация, которая используется в рамках работы, должна быть конфиденциальна. Мы идем к тому, чтобы в служебных целях госслужащие при пересылке каких-либо документов, служебной информации и т.д., все делали через национальный мессенджер».

Мнения респондентов оказались неоднозначными. Одни признаются, что пока не до конца понимают назначение нового мессенджера, другие уверены: полностью обезопасить данные от возможных утечек всё равно не получится.

— Не поддерживаю, у нас есть свои мессенджеры, отечественные не к чему.

— Ну, пока же это только для госслужащих, посмотрим, как будет работать сервис.

— Категорически против. Он нам не нужен, а если еще нас обяжут перейти, как мы, люди в возрасте, обучимся ему?

В свою очередь, эксперты отмечают: наличие собственного приложения — это, безусловно, плюс, однако говорить о его безопасности пока преждевременно. Объективной информации по вопросам защиты данных практически нет. Более того, в официальных комментариях представители Aitu нередко уходят от прямых ответов, ссылаясь на то, что детали относятся к категории закрытой информации.

Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности: «Для любой страны, которая так или иначе заботится о своих гражданах, вопрос собственного коммуникационного средства, который может и использоваться госорганами — это вопрос национальной безопасности. Свои мессенджеры — это всегда хорошо, т.к. это полный контроль над данными на территории страны, это независимость от геополитики и посторонних сервисов, и, конечно — это возможность легкой и быстрой интеграции. При переходе на казахстанский мессенджер, хочется верить, что все вопросы, которые для общественности закрыты, рано или поздно будут решены. Придется все-таки пройти все процессы, как минимум, стандартные соответствия информационной безопасности и, в общем, много еще чего пройти, потому что это еще большая зона риска и роста владельцев приложения. Хочется верить, что все будет проходить оперативно и информация об этом будет доступна обычным пользователям, а также отраслевым экспертам».