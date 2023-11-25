Как не попасть на крючок к инфоцыганам?

Мадина Нариман решила научиться распоряжаться своими деньгами, научиться откладывать и инвестировать. Решила купить курс у одного популярного в соцсетях блогера и отдала за него 30 тысяч тенге. Правда, гайд по повышению финансовой грамотности оказался пустышкой.

«В нем не было полезной информации, только те данные, которые уже есть в интернете в свободном доступе. Было много воды, я пожалела что отдала деньги за этот курс. Но так как мы не подписывали договор, не стала просить вернуть деньги», — говорит Мадина Нариман, жительница г. Шымкента.

Петицию против «инфоцыган» запустили казахстанцы. Блогеры, эксперты, бизнес-коучи, тренеры и мотиваторы часто предлагают различные информационные курсы: марафоны, гайды и мастер классы. Они обещают аудитории финансовый рост, духовное просветление и «успешный успех». За это люди зачастую платят немалые деньги. Правда, нередко такие курсы не содержат ценной информации. Создатели петиции уверены, что такие блогеры несут только вред.

«В связи с этим мы, граждане Казахстана, выражаем свою обеспокоенность и требуем: принятия законодательных и организационных мер для пресечения деятельности, связанной с созданием и продажей бесполезных информационных продуктов, проведения информационного просвещения среди населения».

Известный правозащитник Евгений Яворский настоятельно не рекомендует покупать курсы, которые проводятся онлайн. Говорит, лучше найти уроки, где вы будете получать знания тет-а-тет, очно. Но если рискнете покупать онлайн-гайды, заключать договор.

«Надо обращать внимание: предлагает, не предлагает заключать официальные договора, какие обязательства та сторона берет на себя, что она обязуется вам предоставить, насколько конкретные или обмываемые фразы и принимать решение идти на этот шаг или не идти», — говорит Евгений Яворский, юрист.

Ну, а если решились отдать деньги инфоэксперту, специалисты рекомендуют сначала изучить всю информацию об авторе, подтвердить его экспертность, попросить документы об образовании автора курса или получить информацию о них из открытых источников. Остерегайтесь громких обещаний высокого дохода. И попросите подробнее рассказать о программе, какие навыки будут отрабатываться, будут ли практические занятия или только теория.