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На главную Анонс В Шымкенте обсудили совместные проекты с венгерским бизнесом

В Шымкенте обсудили совместные проекты с венгерским бизнесом

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте прошёл Казахстанско-Венгерский бизнес-форум с участием представителей государственных органов, институтов развития и компаний двух стран.

Участникам представили промышленный и инвестиционный потенциал города, меры поддержки предпринимателей и возможные направления сотрудничества. Основное внимание уделили агропромышленному комплексу, переработке, производственной кооперации и созданию новых производств.

В рамках форума также состоялись встречи между представителями казахстанских и венгерских компаний. Стороны обсудили поставки оборудования и продукции, технологическое сотрудничество, инвестиционные предложения и возможность создания совместных предприятий.

Венгерская делегация посетила несколько предприятий Шымкента и ознакомилась с их производственными возможностями.

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