В Шымкенте обсудили совместные проекты с венгерским бизнесом

В Шымкенте прошёл Казахстанско-Венгерский бизнес-форум с участием представителей государственных органов, институтов развития и компаний двух стран.

Участникам представили промышленный и инвестиционный потенциал города, меры поддержки предпринимателей и возможные направления сотрудничества. Основное внимание уделили агропромышленному комплексу, переработке, производственной кооперации и созданию новых производств.

В рамках форума также состоялись встречи между представителями казахстанских и венгерских компаний. Стороны обсудили поставки оборудования и продукции, технологическое сотрудничество, инвестиционные предложения и возможность создания совместных предприятий.

Венгерская делегация посетила несколько предприятий Шымкента и ознакомилась с их производственными возможностями.