Молодежь Шымкента призывают не молчать о проблемах

В университете «Мирас» в Шымкенте прошла встреча, посвящённая профилактике наркомании и лудомании среди молодёжи.
Со студентами говорили полицейские, психологи и специалисты реабилитационных центров.
Участникам рассказали о первых признаках зависимости, её последствиях для здоровья и отношений с близкими, а также о правовой ответственности.
Отдельное внимание уделили синтетическим наркотикам, токсикомании и игровой зависимости.
Как распознать опасные признаки и куда обращаться за помощью — смотрите в сюжете.