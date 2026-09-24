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Молодежь Шымкента призывают не молчать о проблемах

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Алиса Дуваева
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В университете «Мирас» в Шымкенте прошла встреча, посвящённая профилактике наркомании и лудомании среди молодёжи.

Со студентами говорили полицейские, психологи и специалисты реабилитационных центров.

Участникам рассказали о первых признаках зависимости, её последствиях для здоровья и отношений с близкими, а также о правовой ответственности.

Отдельное внимание уделили синтетическим наркотикам, токсикомании и игровой зависимости.

Как распознать опасные признаки и куда обращаться за помощью — смотрите в сюжете.

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