Артиллерийско-зенитные подразделения тренируются в Каратау

На учебном полигоне «Каратау» близ Шымкента проходят полевые занятия артиллерийско-зенитных подразделений Национальной гвардии.

В учениях участвуют более ста военнослужащих, которые отрабатывают огневые задачи, действия расчётов и взаимодействие в сложных условиях местности.

Горный рельеф позволяет военнослужащим тренировать не только точность и навыки обращения с вооружением, но и умение быстро оценивать обстановку и работать в команде.

Как проходят полевые занятия и чему учатся военнослужащие — смотрите в сюжете.