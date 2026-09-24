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Артиллерийско-зенитные подразделения тренируются в Каратау

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Редактор Юлия Машковская
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На учебном полигоне «Каратау» близ Шымкента проходят полевые занятия артиллерийско-зенитных подразделений Национальной гвардии.

В учениях участвуют более ста военнослужащих, которые отрабатывают огневые задачи, действия расчётов и взаимодействие в сложных условиях местности.

Горный рельеф позволяет военнослужащим тренировать не только точность и навыки обращения с вооружением, но и умение быстро оценивать обстановку и работать в команде.

Как проходят полевые занятия и чему учатся военнослужащие — смотрите в сюжете.

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