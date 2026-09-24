25 сентября в стране будет объявлен общенациональный траур

Трагедия произошла 24 сентября на побережье Каспийского моря.

Во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 военнослужащих.

Девять человек погибли, троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане будет объявлен общенациональный траур.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащих. На месте работают сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры.

Создана правительственная комиссия для расследования причин произошедшего. Премьер-министр поручил своему заместителю Канату Бозумбаеву незамедлительно выехать на место ЧП.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать необходимую помощь семьям военнослужащих.