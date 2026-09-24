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На главную Анонс Слесарь, который отвечает за безопасность газовых сетей

Слесарь, который отвечает за безопасность газовых сетей

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Алиса Дуваева
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Уже около 30 лет Серик Бекеев следит за исправностью подземных газопроводов и бесперебойной подачей газа потребителям.

Свою работу он сравнивает с профессией сапёра: здесь важны точность, внимание и ответственность, ведь любая неисправность может привести к серьёзным последствиям.

Работать специалистам приходится и днём, и ночью, в любую погоду. В 65 лет Серик Бекеев продолжает трудиться, заниматься спортом и передавать свой опыт молодым коллегам.

Почему он не собирается уходить из профессии и что считает главным в своей работе — смотрите в сюжете.

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