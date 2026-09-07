Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество С 15 сентября в Китае меняются правила въезда и выезда

С 15 сентября в Китае меняются правила въезда и выезда

-
Редактор Юлия Машковская
-
76
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 15 сентября 2026 года в Китае вступают в силу обновлённые правила въезда и выезда. В связи с этим прохождение паспортного и иммиграционного контроля может занимать больше времени.

Пассажирам, вылетающим в Китай или из Китая, рекомендуют заранее проверить срок действия паспорта и другие необходимые документы, а также ознакомиться с актуальными требованиями КНР.

Прибывать в аэропорт советуют не менее чем за три часа до вылета, чтобы предусмотреть дополнительное время на прохождение контроля.

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней за одну поездку.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.