С 15 сентября в Китае меняются правила въезда и выезда

С 15 сентября 2026 года в Китае вступают в силу обновлённые правила въезда и выезда. В связи с этим прохождение паспортного и иммиграционного контроля может занимать больше времени.

Пассажирам, вылетающим в Китай или из Китая, рекомендуют заранее проверить срок действия паспорта и другие необходимые документы, а также ознакомиться с актуальными требованиями КНР.

Прибывать в аэропорт советуют не менее чем за три часа до вылета, чтобы предусмотреть дополнительное время на прохождение контроля.

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней за одну поездку.