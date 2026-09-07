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На главную Анонс Около 600 тысяч учебников закупили для школьников Шымкента

Около 600 тысяч учебников закупили для школьников Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Управление образования Шымкента ежегодно обеспечивает государственные школы учебниками в соответствии с утверждённым планом и требованиями законодательства.

27 июля 2026 года вступил в силу приказ Министерства просвещения РК с обновлённым перечнем учебников и учебно-методических комплексов. После этого управление образования Шымкента  направило заявку на финансирование. 14 августа городской маслихат одобрил выделение средств, а 21 августа финансирование поступило в распоряжение управления.

На 2026–2027 учебный год из местного бюджета предусмотрено 2 млрд 388 млн теңге. У 11 аккредитованных издательств заказано около 600 тысяч учебников, соответствующих государственным стандартам. Они предназначены для обновления фонда, замены изношенных экземпляров и обеспечения потребностей школьников.

Сейчас учебники поэтапно доставляют в Шымкент. Первые три грузовых автомобиля уже прибыли, ещё четыре находятся в пути. Остальные партии поступят в ближайшие дни.

В государственных школах начнётся поэтапная замена изношенных учебников.

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