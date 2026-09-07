В Шымкенте открылась новая аллея «Бақытты жанұя». Пространство для прогулок и отдыха расположено на улице Желтоксан. В открытии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Аллея стала подарком городу от предпринимателя Наргизы Керимбаевой. По её словам, проект призван создать место, где родители и дети смогут больше времени проводить вместе.

На территории площадью несколько тысяч квадратных метров обустроили зелёную зону, установили скамейки, LED-освещение и систему автоматического полива. Центральным элементом стал фонтан, а особый акцент сделан на композиции, символизирующей единство семьи.

Новая аллея стала ещё одним общественным пространством Шымкента, созданным для семейного отдыха и общения.