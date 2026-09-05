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Нацбанк снизил базовую ставку: что это даст казахстанцам?

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Анастасия Новикова
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Национальный банк снизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%. Решение объяснили замедлением инфляции, которая опустилась до 9,8%, а также укреплением теңге.

По словам главы Нацбанка Тимура Сулейменова, снизились и инфляционные ожидания населения — с 13,4% до 12,1%.

Снижение базовой ставки со временем может сделать кредиты доступнее для бизнеса и населения, однако одновременно банки могут уменьшить доходность новых депозитов. Эффект решения будет зависеть от дальнейшей динамики инфляции и политики самих банков.

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