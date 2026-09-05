Казахстанцы всё чаще выясняют отношения в судах

Казахстанцы стали чаще обращаться в суды. За первое полугодие 2026 года подано более 506 тысяч гражданских исков — почти на треть больше, чем годом ранее, и это самый высокий показатель за последние 11 лет.

Больше всего обращений зарегистрировано в Алматы. В Шымкенте подали 44,2 тысячи исков, в Астане — 35,7 тысячи.

Чаще всего споры связаны с договорами, долгами, наследством, трудовым стажем и семейными вопросами. Эксперты связывают рост числа обращений с тем, что граждане активнее защищают свои права.

Вместе с тем увеличение количества исков повышает нагрузку на суды. Специалисты считают, что часть конфликтов можно решать до судебного разбирательства — через переговоры, медиацию и другие досудебные механизмы.