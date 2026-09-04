На Шымкентском НПЗ отметили День работников нефтегазовой отрасли. Праздник начался с открытия памятного знака «Энергия потока» — двухметровой стальной задвижки, символизирующей непрерывность производства и историю предприятия.

Свою летопись завод ведёт с 1985 года. За 40 лет здесь переработали более 180 млн тонн нефти.

В честь профессионального праздника наградили лучших работников и ветеранов предприятия. На заводе подчёркивают: главный капитал производства — люди, которые сохраняют традиции и передают опыт молодому поколению.

Сегодня ПКОП остаётся одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли страны и важным поставщиком топлива для южных регионов.

Праздничный день завершился концертом, а уже после торжеств предприятие продолжило работу в привычном круглосуточном режиме.

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