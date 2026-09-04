Как экономить на электричестве с помощью солнца: опыт Шымкента

Счета за электричество растут каждый год, и всё больше бизнесов и семей в Шымкенте отвечают на это одинаково — ставят солнечные панели. Завод экономит пятую часть счёта, школа — миллионы в год, а частный дом окупает установку за пять лет. Редакция Otyrar.kz поговорила с Абдуллой Ушуровым, основателем шымкентской компании «Elcomtel», которая устанавливает солнечные станции, и разобралась: как это работает, сколько стоит на старте и почему энергию можно не только экономить, но и продавать обратно городу.

Сколько реально можно сэкономить

Завод «Bal Carpet» после установки станции на полтора мегаватта экономит около 20% ежемесячного счёта за электроэнергию — и это снижает себестоимость продукции. Экономия оказалась такой ощутимой, что предприятие уже расширяет станцию ещё на мегаватт.

«Этот проект давно был в голове, но с последними изменениями тарифов мы поняли, что пора. Сейчас у нас стоит станция на полтора мегаватта, и в среднем мы экономим около 20% электроэнергии ежемесячно», — говорит представитель завода Алмас Абишев.

Школа «Auzhan KTL» вместе с другими объектами своей группы компаний экономит, по собственным данным, до 12 миллионов тенге в год — примерно половину счёта. А для частного дома установка окупается за пять-шесть лет и дальше работает десятилетиями — фактически электричество становится почти бесплатным.

Что нужно, чтобы поставить панели

Чтобы установить станцию, не нужно быть инженером. Сначала берут технические условия в энергосети, затем меняют счётчик на двусторонний — он считает и потреблённую, и отданную энергию. Договор по закону оформляют за пять рабочих дней, а правила едины для всей страны — хоть в Шымкенте, хоть в Астане.

Место найдётся почти у каждого. Домашняя станция на 10 киловатт — это 15 панелей и около 50 квадратных метров крыши или навеса.

Сколько это стоит и когда окупается

Домашняя станция на 10 киловатт обойдётся примерно до трёх миллионов тенге. Срок окупаемости зависит от масштаба и тарифа: для бизнеса он сегодня составляет менее четырёх лет, для частного дома — около пяти с половиной.

При этом служит станция десятилетиями, и всё, что она вырабатывает после окупаемости, — уже чистая выгода. Шымкент здесь в выигрыше: это почти самый солнечный город страны при среднем тарифе.

Как продавать излишки городу

Солнечную энергию можно не только тратить, но и отдавать обратно в сеть — по программе нетопотребления. Счётчик начинает считать в обе стороны: сколько вы взяли из сети и сколько отдали.

«Излишки можно передать в сеть и получить за них оплату, если вы превысили общее потребление. Если сальдо положительное — вам оплачивают либо поставляют бесплатную электроэнергию, которую вы взяли ночью. И то, и другое выгодно», — объясняет основатель компании «Elcomtel» Абдулла Ушуров.

То есть, покрыв собственное потребление, владелец получает прямую экономию, а при избытке выработки — ещё и доход или бесплатную ночную энергию.

Как это работает

Устройство станции проще, чем кажется. Панель превращает солнечный свет в постоянный ток. Инвертор — «мозг» системы — преобразует его в привычное переменное электричество, то, что идёт в розетки и на станки. Излишки можно накапливать в аккумуляторах или отдавать в городскую сеть.

Сравнить мощность помогает пример. Заводская станция на полтора мегаватта по мощности сопоставима примерно с 500 жилыми домами. По расчётам Ушурова, за один час она вырабатывает столько энергии, сколько нужно, чтобы зарядить около 20 электромобилей, — а это порядка 10 тысяч километров запаса хода. И всё это бесплатно, от солнца.

С чего всё началось: фермеры и город

Массовой солнечная энергетика в Казахстане стала сначала в сельском хозяйстве. Там, где до электросети десятки километров, солнце было не модой, а необходимостью — единственной альтернативой оставался ненадёжный генератор.

«Вечно генератор-чабанку с собой возить — она ломается. У многих фермеров их по 20 штук в сарае лежит сломанных. Это деньги, расход топлива, шум. А солнечные батареи работают тихо, десятилетиями», — рассказывает Абдулла Ушуров.

С 2018 по 2020 год государство субсидировало установку небольших станций для фермеров. По оценке Ушурова, только его компания оснастила панелями около тысячи хозяйств, а всего по стране солнечной энергетикой пользуются от 10 до 20 тысяч ферм. Потом за степью потянулся город: первые сетевые станции появились в Шымкенте ещё в 2017–2018 годах, и сегодня по их числу и мощности город опережает другие регионы страны.

Не только деньги: школа превратила панели в уроки

Экономия в лицее «Auzhan KTL» обернулась неожиданным бонусом: солнечная станция стала для учеников учебным материалом.

«Каждый год есть программа научных проектов — районные, республиканские. Дети готовят проекты про эти панели, изучают солнечную энергию, а со старшеклассниками мы даже поднимаемся на крышу, чтобы увидеть станцию вживую», — рассказывает завхоз лицея Кулпыдын Рахымжан.

Экология: один киловатт — один килограмм

У солнечной энергии есть выгода, которой нет в квитанции. Каждый «зелёный» киловатт — это примерно килограмм вредных выбросов, которые не попали в воздух при сжигании угля.

«Если на магазине поставить 10 киловатт, за год это 15 тысяч киловатт — и 15 тысяч килограммов, не выброшенных в атмосферу. Чем меньше берёшь из сети, тем меньше где-то сжигается угля», — объясняет Ушуров. Существуют онлайн-калькуляторы, которые переводят выработку в тонны угля, CO₂ и в деревья, которые не пришлось срубить.

Минус один — и что дальше

Честный недостаток у технологии один: ночью станция не работает, и электричество приходится брать из сети. Но накопители энергии за десять лет подешевели примерно в десять раз и служат до 15–18 лет — в связке с ними солнечная энергетика становится стабильной.

Куда движется отрасль — видно у соседей. По данным на 2025 год, в Узбекистане выработка солнца и ветра за год выросла более чем вдвое, а к 2030-му доля «зелёной» энергии должна дойти почти до трети. Планы у шымкентской компании тоже большие. «Через 5–10 лет хотим полностью локализовать производство солнечных модулей в Казахстане и выйти на экспорт — оборудования и услуг — в соседние страны», — говорит Абдулла Ушуров.

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