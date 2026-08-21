Школа на 2700 учеников в Шымкенте готова к новому учебному году

В школе-лицее №46 Шымкента завершены основные работы по подготовке к новому учебному году. Сейчас в здании устраняют мелкие недочеты и проводят заключительные работы.

Школа была построена в 1986 году. Сегодня здесь обучаются около 2700 детей, учебный процесс организован в две смены. В образовательном учреждении работают порядка 200 сотрудников.

Первый этап капитального ремонта здания провели в 2014 году. В этом году на основании технического заключения приступили ко второму этапу. В ходе работ специалисты обновили изношенные элементы здания и привели в порядок инженерные коммуникации. Основная задача модернизации — создать безопасные и комфортные условия для учащихся и педагогов.

Ремонт выполняет подрядная организация ТОО «СИГРОСТ». На сегодняшний день основные работы полностью завершены. Специалистам осталось закончить отдельные работы и устранить выявленные мелкие недочеты.

В рамках модернизации обновили фасад и кровлю школы. Учебные кабинеты оснастили в соответствии с современными требованиями. Помимо кабинетов по основным предметам, в школе предусмотрены классы информатики, робототехники и труда.

Особое внимание при подготовке к учебному году уделили состоянию инженерных систем. Система отопления исправна, школа готова к предстоящему отопительному сезону.

По словам директора школы Гульжан Ибрагимовой, главным показателем является не только обновление здания или достижения учащихся. Важно создать среду, в которой ребенок чувствует себя безопасно и комфортно, получает качественное образование и с уверенностью смотрит в будущее.

Обновленная инфраструктура, современные учебные кабинеты и комфортные условия позволят школе-лицею №46 начать новый учебный год в обновленном здании.