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Шымкентские паралучницы завоевали золото международного турнира

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте торжественно встретили Айзаду Сейдан и Жанат Айтимову, успешно выступивших на мировой серии по парастрельбе из лука в индийском Ахмедабаде.

В командных соревнованиях шымкентские спортсменки завоевали золотые медали, одержав победу над сильнейшими соперницами. Айзада Сейдан также стала серебряным призёром в личном зачёте.

Спортсменки продолжат подготовку к новым международным стартам и рассчитывают вновь представить Казахстан на мировой арене.

Как шымкентские паралучницы завоевали золото и серебро и какие соревнования ждут их впереди — смотрите в полном сюжете.

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