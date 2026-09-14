Шымкентские паралучницы завоевали золото международного турнира

В Шымкенте торжественно встретили Айзаду Сейдан и Жанат Айтимову, успешно выступивших на мировой серии по парастрельбе из лука в индийском Ахмедабаде.

В командных соревнованиях шымкентские спортсменки завоевали золотые медали, одержав победу над сильнейшими соперницами. Айзада Сейдан также стала серебряным призёром в личном зачёте.

Спортсменки продолжат подготовку к новым международным стартам и рассчитывают вновь представить Казахстан на мировой арене.

Как шымкентские паралучницы завоевали золото и серебро и какие соревнования ждут их впереди — смотрите в полном сюжете.