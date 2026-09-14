В Шымкенте оштрафованы предприятия загрязняющие воздух

В Шымкенте усилили контроль за качеством воздуха после многочисленных жалоб жителей. По итогам проверок возбуждено 63 административных дела, сумма штрафов составила 288,5 миллиона теңге. Более 233 миллионов уже взыскано в пользу государства.

36 предприятиям выданы предписания об устранении нарушений, деятельность трёх организаций временно приостановлена по решению суда.

По данным специалистов, уровень загрязнения воздуха в городе остаётся повышенным. Мониторинг ведётся круглосуточно, в том числе в районах возле индустриальных зон.

Почему в Шымкенте растёт объём выбросов и какие меры принимают к предприятиям-нарушителям — смотрите в полном сюжете.