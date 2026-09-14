В Шымкенте 15 тысяч свидетельств о рождении оформлено онлайн

В Шымкенте за 8 месяцев 2026 года выдано более 17 тысяч свидетельств о рождении, при этом 15 тысяч из них оформлено в онлайн – формате. Таким образом, большинство родителей выбирают цифровой способ получения услуги, тогда как около 2 тысяч свидетельств оформлены традиционно.

Рождение ребенка – одно из первых событий, которое требует официального оформления документов. Оформить свидетельство о рождении можно не только в ЦОНах, но и в проактивном формате – посредством SMS, через портал электронного правительства, а также мобильные приложения банков второго уровня.

В случае рождения ребёнка за границей родители могут обратиться в посольство или консульство Республики Казахстан в соответствующей стране либо зарегистрировать рождение на территории Казахстана в установленном порядке.

Для регистрации необходимо предоставить документ, подтверждающий факт рождения выданный компетентным органом иностранного государство. В зависимости от страны выдачи иностранный документ в отдельных случаях может потребовать апостилирования и перевода на казахский или русский язык.

При регистрации рождения на основании иностранного документа родителям необходимо обратиться с заявлением в ЦОН не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка. После регистрации рождения родители могут оформить необходимые документы и государственные пособия на ребенка.