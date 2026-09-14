Как лечат в Шымкенте?

Под занавес лета в системе здравоохранения Шымкента произошло сразу несколько значимых событий. Узнайте о них и вы.

Наша скорая — лучшая!

На днях бригада скорой медицинской помощи Шымкента заняла первое место на республиканском чемпионате профессионального мастерства, прошедшем в Таразе. Об этом сообщается на официальном сайте акимата нашего города.

В соревнованиях приняли участие бригады скорой медицинской помощи из всех регионов Казахстана, а также представители России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и других государств. Всего в мероприятии приняли участие порядка 165-180 человек.

Целями прошедшего чемпионата стали повышение профессиональной квалификации работников службы скорой медицинской помощи, совершенствование навыков оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, развитие командного взаимодействия и обмен международным опытом.

В программу мероприятия вошли мастер-классы с участием международных экспертов, встречи по обмену опытом, а также научно-практические конференции, направленные на совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи.

Победа шымкентской бригады стала подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов и слаженной командной работы.

РАБАТ обратился к заведующей подстанцией №6 Шымкентской городской станции скорой помощи Гулбану Болаткызы Жапбар с просьбой поделиться впечатлениями о прошедшем чемпионате: «Да, бригада скорой медицинской помощи Шымкента продемонстрировала талант, мастерство, скорость и стала победителем республиканского чемпионата!

Второй республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи проходил в Таразе с 27 по 29 августа 2026 года. К слову, он проводился в рамках празднования 10-летнего юбилея Ассоциации скорой медицинской помощи. Он прошел на высочайшем организационном уровне, в нем принял участие ряд международных команд.

Важный момент: соревнования организованы в живописном месте — на территории дачного массива «Мөлдір бұлақ» в Таразе — на фоне прекрасной природы. Чемпионат стал значимым профессиональным мероприятием, направленным на совершенствование профессионального мастерства медицинских специалистов, он создал возможности для обмена опытом.

Это были не просто соревнования, а масштабные профессиональные испытания, в которых проверялись знания, квалификация, скорость, находчивость и командная слаженность сотрудников скорой медицинской помощи.

На чемпионате каждая команда продемонстрировала высокий уровень подготовки: умение принимать правильные решения в сложных ситуациях, оказывать пациентам своевременную и качественную медпомощь, эффективно использовать время и грамотно координировать командную работу.

Участники чемпионата прошли следующие станции:

* 1-я станция — ACLS — сердечно-легочная реанимация взрослых и расширенная сердечно-сосудистая поддержка жизни;

* 2-я станция — PALS — расширенная поддержка жизни детей;

* 3-я станция — PHTLS — оказание экстренной догоспитальной помощи пациентам с травмами;

* 4-я станция — «Роды» — оказание экстренной медицинской помощи во время родов;

* 5-я станция — «Реанимация новорожденных»;

* 6-я станция — «Тестирование» — оценка теоретических знаний;

* 7-я станция — «Триаж» — сортировка пациентов по степени срочности оказания медпомощи;

* 8-я станция — «Интерпретация ЭКГ» — правильный анализ электрокардиограммы и формулирование заключения.

В напряженной и бескомпромиссной борьбе бригада скорой медицинской помощи Шымкента продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства, оперативность, находчивость и способность быстро и правильно принимать решения в самых сложных ситуациях. В итоге мы завоевали почетное первое место!

Эта победа — не случайный успех. За ней стоят ежедневный кропотливый труд, непрерывная подготовка, профессиональное развитие, ответственность за свое дело и взаимное доверие членов команды. Победа шымкентской бригады скорой медицинской помощи — это общая радость и большая гордость всего нашего коллектива.

Безусловно, достижению такого высокого результата во многом поспособствовали огромная поддержка и правильное направление нашего руководителя Гульнар Мамитовны Курманбековой. Создание необходимых условий для профессиональной подготовки команды, поддержка каждой инициативы и постоянное вдохновение коллектива — все это стало важной опорой для нас, специалистов.

Доверие руководства не только возлагает на специалистов дополнительную ответственность, но и формирует уверенность: «Мы достойны победы!» И эта уверенность была подтверждена конкретным результатом на таразской земле.

На прошедший в Таразе чемпионат собрались лучшие специалисты из разных регионов нашей страны, а также международные команды, что позволило участникам обменяться опытом. У каждой команды есть свои методы работы, профессиональная школа и богатый практический опыт.

Именно поэтому победа команды Шымкента в столь сильной конкурентной среде и завоевание звания чемпионов — это действительно выдающееся достижение.

Высокий уровень организации соревнований, созданные для участников условия и особая атмосфера живописного дачного массива «Мөлдір бұлақ» придали чемпионату особый колорит. Наряду с профессиональным соперничеством между коллегами установились дружеские отношения, сформировалась теплая атмосфера, объединившая специалистов сферы медицины.

Особое значение чемпионату придало то, что он состоялся в год 10-летнего юбилея Ассоциации скорой медицинской помощи. Результаты десятилетней работы, направленной на развитие экстренной медицинской помощи, повышение профессионального уровня специалистов и популяризацию передового опыта, нашли свое яркое отражение на этой масштабной профессиональной площадке.

Победа бригады скорой медицинской помощи Шымкента — это результат профессионализма, единства, настойчивости и самоотверженного труда.

Эта победа стала историческим моментом, еще раз доказавшим высокий профессиональный уровень службы скорой медицинской помощи Шымкента.

Поздравляем с заслуженной победой членов бригады скорой медицинской помощи Шымкента, проявивших высокий профессионализм и мастерство:

* врача Адильбека Нурбаевича Баратова;

* фельдшера Зафара Исаханулы Хасанова;

* фельдшера Ажар Қанатқызы Қалмаханбет.

Желаем, чтобы ваш труд всегда был по достоинству оценен, а профессиональные достижения становились все выше!

Пусть в каждом вызове вам сопутствует оперативность, в каждом решении — точность, а в каждом шаге — уверенность и твердость!

Поздравляем с победой! Желаем новых профессиональных высот и дальнейших успехов!»

Первая трансплантация стволовых клеток

В Шымкенте впервые успешно проведена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Первым пациентом стал 56-летний Амиржан Амирбекович. После проведенной процедуры его состояние стабилизировалось, мужчину выписали домой.

Трансплантация состоялась 7 августа 2026 года на базе Шымкентской городской многопрофильной больницы с онкологическим центром. Собственные стволовые клетки пациента были заранее заготовлены 28-29 мая в Научно-производственном центре трансфузиологии г. Астаны с помощью специального сепаратора. После криоконсервации при ультранизкой температуре биоматериал доставлен в Шымкент в специальном сосуде Дьюара с соблюдением требований холодовой цепи.

По словам директора больницы Талгата Курманова, подготовка к первой трансплантации заняла продолжительное время. Все этапы — от заготовки и хранения клеток до их транспортировки — проводились в соответствии с установленными требованиями. После трансплантации специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови.

Сложная процедура прошла при непосредственном участии и под контролем главного внештатного гематолога Казахстана, ассоциированного профессора, руководителя Центра трансплантации костного мозга и онкогематологии Вадима Кемайкина.

В реализации проекта участвовали также специалисты управления здравоохранения г. Шымкента, Национального научного онкологического центра и Шымкентской городской многопрофильной больницы.

Первая успешная трансплантация стала новым этапом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Шымкенте.

Сегодня в Центре мини-инвазивной хирургии городской многопрофильной больницы регулярно проводят сложные интервенционные процедуры, в том числе радиочастотную абляцию опухолей, эмболизацию, внутриартериальное введение химиопрепаратов, холангиостомию, нефростомию и установку венозных порт-систем. Центр оснащен современным ангиографическим аппаратом Philips Azurion.

Медицинскую помощь здесь получают не только жители Шымкента, но и пациенты из Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областей, а также из Кыргызстана. Специалисты центра обмениваются опытом с коллегами из России, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана и др.

Внедрение аутологичной трансплантации позволит пациентам со сложными гематологическими заболеваниями получать высокотехнологичную помощь непосредственно в Шымкенте. Не будет необходимости выезжать на лечение в другие города или за рубеж.

Успешное восстановление и выписка первого пациента стали практическим результатом внедрения нового направления медпомощи в городе.

Стоит миллионов…

В городской больнице №2 г. Шымкента пациентам проводят сложные нейрохирургические операции с применением современных технологий. При наличии медицинских показаний высокотехнологичная помощь оказывается бесплатно.

Специалисты больницы провели эндоваскулярную операцию 38-летней женщине с аневризмой сосуда головного мозга. Стоимость такого вмешательства превышает 6 млн. тенге, однако для пациентки операция была бесплатной.

Женщину в течение некоторого времени беспокоили сильные головные боли. После обращения к врачу она прошла обследование. По результатам МРТ медики обнаружили аневризму сосуда головного мозга.

Аневризма представляет собой расширение участка кровеносного сосуда, возникающее вследствие ослабления его стенки. Одно из наиболее опасных осложнений заболевания — разрыв аневризмы, который может привести к кровоизлиянию в головной мозг. Именно поэтому заболевание важно выявить как можно раньше и своевременно начать лечение.

В этом случае пациентке удалось избежать открытого хирургического вмешательства. Врачи применили современный эндоваскулярный метод: через кровеносный сосуд к пораженному участку проведены специальные инструменты, после чего в области аневризмы установлен стент.

Такая технология позволяет изменить кровоток в зоне аневризмы и значительно снизить риск ее разрыва. Операцию провел врач-нейрохирург Еркин Медетов. Сейчас состояние пациентки стабильное. Она находится под наблюдением специалистов.

Подготовила Фарида Шарафутдинова