С уважением к языку ближнего

В многонациональном Казахстане есть праздники специфичные, которых не может быть в принципе в какой-нибудь одноязычной стране.

Мы с удовольствием отмечаем День единства народа Казахстана, но не все знают еще об одной календарной дате, тоже напрямую связанной с интернациональной особенностью республики. Это День языков народа Казахстана, который празднуется 5 сентября каждого года.

Он был учрежден Указом Президента РК 20 января 1998-го с целью воспитания любви и уважения

к родному языку и своей стране, расширения знаний о языках и традициях многих народов, населяющих Казахстан.

Памяти учителя

И хотя «языковой» праздник уже прошел 5 сентября, о нем поговорить никогда не поздно. За один день просто невозможно показать достижения национальных культур, поэтому он обычно длится неделями, декадами, даже месяцами, в течение которых проводятся научно-практические конференции, конкурсы и фестивали интернационального характера. Все эти мероприятия возглавляют Министерство культуры РК совместно с Ассамблеей народа Казахстана и призваны показать — не на словах, а на деле! — нерушимую дружбу нашего народа.

Несмотря на свою сравнительную «молодость», этот праздник уже успел единожды переместиться по календарной сетке. Раньше он отмечался в третье воскресенье сентября, а потом решили навечно прикрепить его к конкретному знаменательному дню, а именно — ко дню рождения казахского просветителя и ученого Ахмета Байтурсынова. Потому что трудно найти в казахской истории человека, столь много сделавшего для народного просвещения. Об этой выдающейся личности необходимо рассказать более подробно.

В официальных источниках Ахмет Байтурсынов характеризуется как блестящий литератор, педагог, лингвист и переводчик, один из основоположников казахской лингвистики и литературоведения, который разработал основы казахского языкознания, научную терминологию для определения казахской грамматики, а также реформировал казахскую письменность на основе арабской графики. В Казахстане он почитается как «Улт устазы» («Учитель нации»). Но жизнь его была настолько насыщенной, многовекторной и трагичной, что не перестает волновать до сих пор. Напомним основные вехи его биографии.

Ахмет Байтурсынов родился в 1873 году в селе Сарытубек Тургайского уезда (ныне Костанайская область). Окончил Оренбургскую учительскую школу, после чего долгие годы занимался педагогической работой.

Будучи неравнодушным к тяжелой доле своего народа, он рано начал заниматься политикой и со временем стал одним из создателей и лидеров партии «Алаш», боровшейся за территориальную и административную автономию казахов.

После установления советской власти работал народным комиссаром (министром) просвещения Казахской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики). На госслужбе оставался недолго: в 1937-м был арестован, некоторое время находился в ссылке, в том же году расстрелян как «враг народа» в ходе массовых сталинских репрессий. Реабилитирован в 1988-м.

За скупыми датами его жизни скрывается непростая судьба очень страстного и мятежного человека. Несмотря

вроде бы на спокойную просветительскую работу, он мог смело вступить в любой конфликт с властями, если сталкивался с вопиющими проявлениями несправедливости и насилия над личностью. Видимо, такая пассионарность передалась ему по наследству.

Существует такое семейное предание. Когда Ахмету было 13 лет, в их аул прибыли сотрудники полиции под руководством полковника Яковлева и устроили там погром. Не стерпев такого произвола, отец Ахмета Шошакулы Байтурсын с тремя сыновьями, братьями Ахмета, избили полковника. И за эти действия были сосланы в Сибирь на 15 лет.

Очень необычно сложилась и его личная жизнь. В пору его учительской работы в Кустанайском уезде он жил в доме начальника (в иных источниках — рядового лесника) Арманкарагайского лесного хозяйства и полюбил его дочь Александру. Несмотря на недовольство родных, молодые обвенчались по мусульманскому обычаю в мечети Троицка. Интересно, что священнослужитель Зейнолла-ишан после обряда венчания записал Александру как татарку по имени Бадрисафа Мухамедсадыкызы. Понятно, что со стороны православной девушки это был весьма смелый поступок. Видимо, так сильна была их взаимная любовь. После женитьбы муж оставил жену в мечети на два или три месяца для изучения мусульманских религиозных обычаев. И до конца своей жизни она не отступила от принятой веры.

А вот еще один пример принципиального и несгибаемого характера Ахмета Байтурсынова. В 1905 году он стал одним из авторов «Каркаралинской петиции», где составители требовали прекратить экспроприацию казахских земель, остановить поток переселенцев и формирование земств как новых административных образований.

Кроме учительства, Ахмет Байтурсынов активно занимался журналистикой. Он был первым редактором газеты «Казах». У издания было более трех тысяч подписчиков, что довольно много для степного края с преимущественно малограмотным населением. Эту газету читали и в казахских степях, и в России, и в Китае. На страницах издания редактор вместе с единомышленниками поднимал проблему развития казахского языка, призывал народ к единству и политической борьбе.

Не все знают, что Ахмет Байтурсынов был хорошим поэтом и баснописцем. На основе басен Эзопа, Крылова, Лафонтена он, добавляя в них национальные особенности и колорит, писал свои произведения так называемым «эзоповым языком», в которых незаметно проводил важную тему борьбы казахского народа за свободу и независимость.

Кроме того, он перевел на казахский язык стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Надсона. Издал две авторских книги. Первая книга ученого «Сорок примеров» была опубликована в 1909 году, вторая книга «Комар» — в 1911-м.

Во время революции 1917 года Ахмет Байтурсынов встал во главе группы деятелей партии «Алаш», которые защищали национальные интересы казахов, за что впоследствии они поплатились жизнью.

Могло показаться, что Советская власть простила Ахмету Байтурсынову все его почти демонстративные демарши и отклонения от генеральной линии компартии. Центральное руководство поставило его во главе Народного комиссариата образования, он пользовался всеми благами, положенными высшим руководящим лицам Казахской АССР. Он пользовался безграничным авторитетом в народе, республике и во многих странах тюркоязычного мира…

Но власть оказалась злопамятна. В июне 1929 года НКВД припомнило ему все политические уклоны и бросило в кызылординскую тюрьму. Позже его сослали в Архангельскую область, а жену Бадрисафу с приемной дочерью Шолпан отправили в Томск.

Но это был лишь первый этап политической опалы. В 1934 году благодаря ходатайству международного Красного Креста Ахмету Байтурсынову разрешили вернуться в Алма-Ату и воссоединиться с семьей.

Но домой он вернулся с подорванным здоровьем и пошатнувшейся верой в справедливость. Он долго не мог устроиться на работу благодаря навешанному ярлыку неблагонадежности. После министерской должности он смог получить лишь место смотрителя центрального музея. Ему приходилось работать и билетным контролером, и санитаром туберкулезного диспансера.

Но и на этом власть не остановилась. 8 октября 1937 года на волне новых политических репрессий после жестокого многомесячного следствия Ахмет Байтурсынов приговорен к высшей мере наказания, а в 8 декабря расстрелян.

Все эти трагические факты, которые долгое время были засекречены, я узнала на портале Qazagstan tarihi и прониклась каким-то новым знанием об этом человеке редкого ума и мужества. И становится понятным, почему его именем называют школы и улицы (вот и у нас такие есть!). Понятно, почему День языков народа Казахстана отмечают в день его рождения. Так, как он любил и знал родной язык, дано не каждому.

Язык — душа народа

Так на каких же языках говорит сейчас Казахстан? Как утверждают источники, сегодня в стране проживают более 126 представителей национальностей и народностей (встречала и более высокие цифры). Основными языками являются казахский и русский, причем казахский — государственный язык. В графе «другие языки» указаны узбекский, украинский, уйгурский, татарский, таджикский, туркменский, дунганский, немецкий, корейский, турецкий… и еще много других языков, на перечисление которых у нас мало печатной площади.

Языковая политика Казахстана направлена на сохранение межнационального согласия, на развитие языков всех этнических групп, но при этом способствует повышению роли казахского языка как основы национальной идентичности. Это означает, что каждый гражданин страны любой национальности может свободно говорить, любить, учить своих детей языку своих предков, но при этом ему желательно знать язык коренной национальности. Это облегчает общение и способствует дружбе.

Казахстан давно уже взял курс на полиязычие, толерантность и уважение к любому языку. Это проявляется, к примеру, в работе более десятков этнокультурных объединений. Кроме того, в стране выходят газеты на уйгурском, узбекском, немецком, турецком, корейском, украинском, польском и дунганском языках. Многие из этих печатных изданий выходят под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. В учебных заведениях республики ведется обучение на 11-ти национальных языках.

Наш Шымкент, конечно, тоже отмечал День языков народа Казахстана. Накануне праздника в выставочном центре «Корме орталыгы» прошел городской форум, посвященный языковой теме, где присутствовали представители всех этнокультурных объединений города. Там говорили о многообразии и в то же время единстве всех народов нашей многонациональной страны. И дай Бог, чтобы мир и согласие никогда не покидали наш прекрасный и благословенный край!

Елена Летягина