Молодые дзюдоисты Шымкента поднялись на пьедестал

В Шымкенте завершился II республиканский открытый турнир по дзюдо имени Динмухамеда Кунаева. В соревнованиях приняли участие юноши 2010–2011 годов рождения.

Успешно выступили шымкентские спортсмены. Алан Ушаков завоевал золото в весовой категории свыше 90 килограммов, Инжу Кудайберген стала первой в категории до 44 килограммов. Бронзовые медали получили Абылайхан Файзулла и Нургуль Абдыхалык.

Всего в турнире участвовали около 700 дзюдоистов. Призёры соревнований получили возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Как прошёл турнир и каких результатов добились шымкентские дзюдоисты — смотрите в полном сюжете.