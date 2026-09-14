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Молодые дзюдоисты Шымкента поднялись на пьедестал

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте завершился II республиканский открытый турнир по дзюдо имени Динмухамеда Кунаева. В соревнованиях приняли участие юноши 2010–2011 годов рождения.

Успешно выступили шымкентские спортсмены. Алан Ушаков завоевал золото в весовой категории свыше 90 килограммов, Инжу Кудайберген стала первой в категории до 44 килограммов. Бронзовые медали получили Абылайхан Файзулла и Нургуль Абдыхалык.

Всего в турнире участвовали около 700 дзюдоистов. Призёры соревнований получили возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Как прошёл турнир и каких результатов добились шымкентские дзюдоисты — смотрите в полном сюжете.

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